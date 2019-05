"Miał być darmowy roaming, a płacę ekstra!" Nasz czytelnik zapomniał o jednej rzeczy

Przebywając gdziekolwiek w Europie mamy stawki za usługi telekomunikacyjne takie, jak u siebie. Nie znaczy to wcale, że roaming zniknął. Po prostu za niego nie płacimy. Jednak i od tej zasady są wyjątki, o czym srogo przekonał się nasz czytelnik.

- Oznacza to tyle, że jeśli klient wyjeżdża sporadycznie zagranicę, np. w celach biznesowych lub turystycznych, to korzysta z roamingu jak w domu. Ale jeżeli dany klient przebywa zdecydowanie częściej za granicą niż w Polsce, to każdy operator ma prawo naliczać dodatkowe opłaty. Chodzi o to, aby roaming nie był nadużywany - komentuje dla money.pl Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.