Mierzeja Wiślana. Wycinka drzew zakończona

- Wycinka drzew jest zakończona. Wszystkie drzewa, które miały być wycięte, zostały wycięte - powiedział w środę Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Jerzy Krefft.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk mówił w środę rano w programie "Money. To się liczy" , że podczas przygotowań pod inwestycję na Mierzei Wiślanej wycięto około 23 hektary lasów. To nie spodobało się Komisji Europejskiej , która zażądała w tej sprawie wyjaśnień.

Efektem przekopu Mierzei Wiślanej będzie kanał w miejscowości Nowy Świat liczący ok. 1,3 tys. m długości i 5 m głębokości. Dzięki niemu możliwe ma być wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m i szerokości do 20 m. Inwestycja ma kosztować 880 mln zł.