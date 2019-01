Mięso chorych krów trafiło do Szwecji. Podejrzaną wołowinę z Polski zakupiły cztery hurtownie

Szwedzki Urząd Ochrony Żywności poinformował, że do kraju trafiło 240 kg wołowiny z polskiej rzeźni, której cofnięto zgodę na prowadzenie działalności.

Stockholm World AB, Dinc Invest, Globe Food oraz Varnern Foersaeljning AB, to do tych hurtowni miało trafić podejrzane polskie mięso – podał Urząd Ochrony Żywności. Z komunikatu, na który powołuje się PAP, wynika, że do Szwecji przywieziono w sumie 240 kg podejrzanej wołowiny.