Wynajem kawalerki w dużych miastach Polski kosztuje od 1700 do 3000 zł miesięcznie. Istnieje jednak możliwość uniknięcia opłat za czynsz poprzez pracę w jednym z czterech wybranych zawodów, które oferują bezpłatne mieszkanie służbowe .

Pracownicy, którzy mogą skorzystać z takiego przywileju, to żołnierze, policjanci oraz funkcjonariusze straży granicznej i leśnej, jak informuje serwis bankier.pl. Do 2019 roku także nauczyciele zatrudnieni w mniejszych miejscowościach, liczących do pięciu tysięcy mieszkańców, mogli cieszyć się takim udogodnieniem, jednak przepisy te zostały wycofane.