Migranci znaleźli nowy sposób. "Zaskoczeni, że przylecieli do Polski"

Osoby ze strefy Schengen są wybierane do sprawdzenia na podstawie tzw. analizy ryzyka, co niemal zawsze pozwala wykryć podróżnych z fałszywymi dokumentami. Sytuacja jest trudniejsza w przypadku tysięcy osób próbujących przekroczyć granicę z Białorusią. W tym roku doszło do 16 800 takich prób, przy czym tylko w kilku pierwszych dniach czerwca odnotowano aż 400 prób nielegalnego przekroczenia granicy.