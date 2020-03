Mikrorachunek podatkowy. Do czego jest potrzebny i skąd go wziąć?

Wielu osobom ten numer mikrorachunku nigdy się nie przyda, ale lepiej go mieć. Tym bardziej, że można go uzyskać bardzo łatwo, zupełnie bezpłatnie i bez wychodzenia z domu. Wyjaśniamy, w jaki sposób wygenerować ciąg cyfr, który będzie nam służył do rozliczeń z fiskusem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Od 15 lutego możemy składać PIT-y za 2019 rok (East News, Fot: PIOTR KAMIONKA/REPORTER/EAST NEWS)

"Akcja PIT" – czas start! Od 15 lutego 2020 r. można składać zeznanie roczne za 2019 r. Najprościej zrobić to przez internet za pomocą usługi Twój e-PIT, o czym dobrze wie ponad 350 tys. podatników. Tyle właśnie osób skorzystało z usługi tylko przez pierwsze trzy dni po jej uruchomieniu. Nie ma jednak powodu do pośpiechu, bo na rozliczenie z fiskusem mamy czas do końca kwietnia.

W tegorocznych rozliczeniach pojawiła się pewna nowość, która zaniepokoiła wielu podatników. Chodzi o mikrorachunki, ale obawa przed nimi jest nieuzasadniona. Po pierwsze, ich uzyskanie nie jest trudne, a po drugie - w praktyce niewielu podatników będzie z nich korzystało.

Mikrorachunek to indywidualny numer konta, który od stycznia jest jedynym sposobem na zapłatę należności z tytułu PIT, CIT i VAT. Nie zmienia się natomiast sposób dokonania zwrotu nadpłaconego przez nas podatku: skarbówka po staremu będzie przelewała pieniądze na wskazany przez nas "zwykły" rachunek bankowy.

Ogranicza to grono podatników, którzy muszą sobie zaprzątać głowę mikrorachunkiem. Nie musi się nim przejmować osoba, która wypełnia najpopularniejszy druk PIT-37 (bo podatek z jej pensji pobiera pracodawca i to on wpłaca należną kwotę na swój mikrorachunek), a do tego nie ma niedopłaty.

Obejrzyj: Mikrorachunek podatkowy. Ekspert tłumaczy, co nas czeka

Choć więc w tym roku setki osób żadnych dodatkowych (poza złożeniem deklaracji) obowiązków wobec fiskusa nie będą miały i w związku z tym mikrorachunek nie będzie im potrzebny, to mimo wszystko zachęcamy, by zawczasu go wygenerować. Nie wiadomo przecież, czy kiedyś nie zdarzy się sytuacja, w której będzie musiał dopłacić do rocznego rozliczenia podatkowego. Tym bardziej, że uzyskanie go jest bardzo proste i szybkie.

Wyboru nie maja przedsiębiorcy: mikrorachunek jest dla nich od 1 stycznia obowiązkowym narzędziem do wszelkich rozliczeń z fiskusem.

W przepisach mowa jest o "wygenerowaniu mikrorachunku". To określenie dość niefortunne (samo ministerstwo przyznało, że mogło użyć mniej stresującego podatników słowa), bo wskazuje, że potrzebna jest jakaś aktywność podatnika, a być może nawet wizyta w urzędzie? Tymczasem można to zrobić w domowym zaciszu, a zabiera to dosłownie chwilę.

Jak to zrobić? Najprościej wejść na stronę podatki.gov.pl, wpisać swój PESEL (opcjonalnie NIP) i kliknąć przycisk "Generuj". Po chwili wyskoczy nam numer.

Numer mikrorachunku to ciąg dwóch liter i 24 cyfr. Litery to PL, potem jest numer rachunku w NBP, czyli 10100071222. Następne cyfry to 1 lub 2 – pierwsza, gdy mikrorachunek zawiera PESEL, druga – gdy chodzi o NIP. Potem w numerze znajduje się nasz PESEL lub NIP. Jeśli całość nie zawiera 26 znaków, na końcu dodaje się kilka zer. W sumie to dość proste.

Wygenerowanie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami.

A żeby było jeszcze łatwiej: system Twój e-PIT automatycznie umieszcza numer mikrorachunku podatnika, który rozlicza się za jego pomocą i ma niedopłatę.

Uwaga na oszustów

Numery rachunków są tworzone automatycznie i przypisywane każdemu podatnikowi bez konieczności jego działania. A jeśli zapomnimy numer lub zgubimy kartkę, na której go zapisaliśmy? Nic straconego: ponownie wchodzimy na podatki.gov.pl i wpisujemy PESEL. Jako że mikrorachunek jest do niego przypisany, nie ma ryzyka, że system utworzy inny numer. W zamyśle ustawodawcy ten sam numer ma nam służyć przez całe życie.

Jeśli ktoś nie korzysta z internetu - lub nie ma zaufania do nowych technologii - może się wybrać do dowolnego urzędu skarbowego i poprosić urzędnika o "wygenerowanie" numeru mikrorachunku.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustwami i przypomina, że generator na stronie podatki.gov.pl jest jedynym dostępnym w internecie narzędziem do wyszukiwania numerów mikrorachunków podatkowych. Nie należy korzystać z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub SMS-em - może być to próba wyłudzenia.

Mikrorachunek podatkowy nie dla mandatów

Jak już wspomnieliśmy, na mikrorachunek należy wpłacać PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe: odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia. Nie ma jednak zasady, od której przepisy nie przewidują żadnego wyjątku. I tak: mandaty, choć są przykładem niepodatkowych należności budżetowych, to nie muszą być płacone z wykorzystaniem mikrorachunku. Dotyczy to zarówno mandatów wystawianych przez policję, jak i mandatów karnych skarbowych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe.

- Mikrorachunek podatkowy w przyszłym roku nie obejmie płatności za mandaty czy grzywny. One będą realizowane "po staremu" – zaznaczył przed kilkoma miesiącami w rozmowie z money.pl Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów.