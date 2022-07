Miliardy złotych na docieplenie bloków i kamienic. Rząd przyjął projekt

Rząd zdecydował się też na podniesienie premii termomodernizacyjnej z 16 do 26 proc. i premii remontowej z 15 na 25 proc. Ta druga będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii, a nie - tak jak ma to miejsce obecnie - tylko dla budynków oddanych do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r.