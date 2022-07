Domy bez pozwolenia na budowę. Wiceminister wyjaśnia kluczowe wątpliwości

Darmowe projekty tylko dla małych domów

Wiceminister zabrał też głos w sprawie ewentualnego rozszerzenia katalogu projektów budynków do 70 mkw. - na początku czerwca ministerstwo rozwoju udostępniło bazę danych z darmowymi projektami domów do 70 mkw., które każdy może ściągnąć i zrealizować. - Na razie nie mamy planów, żeby tę bazę rozszerzać. Inne domy to mogą być bardzo różne konstrukcje i zazwyczaj są projektowane pod konkretne potrzeby - wskazał Uściński. Dodał jednak, że istniejąca baza projektów do 70 mkw. to "dobry pomysł i będziemy go rozwijać".