Mieszkanie bez wkładu własnego. Jest pierwszy bank, który wdraża rządowy program

Od połowy lipca w Alior Banku będzie można wziąć kredyt bez posiadania wkładu własnego. To pierwszy bank, który przygotował ofertę dla klientów, chcących skorzystać z tego rozwiązania. Przepisy dające taką możliwość weszły w życie ponad miesiąc temu, ale do tej pory żaden bank nie wyrywał się do przyjmowania wniosków kredytowych od osób bez własnej gotówki na start.