Milion Polaków nie zgłosiło się po pieniądze. Czas tylko do dzisiaj

Co to jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowa pomoc finansowa dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie – dla gospodarstw jednoosobowych wynosi 300 zł, a dla sześcioosobowych do 600 zł. Jeśli gospodarstwo korzysta z ogrzewania elektrycznego, kwota bonu jest podwajana, wynosząc od 600 zł do 1200 zł.