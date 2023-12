Milion pożyczek tylko w jeden miesiąc. Polacy ratują swoje budżety domowe

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) poinformowało, że w okresie od stycznia do listopada bieżącego roku firmy pożyczkowe udzieliły łącznie ponad 8,8 miliona pożyczek. Jest to znaczący wzrost o 127,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022. Co więcej, łączna kwota pożyczek wzrosła o 43,5 proc., osiągając wartość ponad 12 miliardów złotych.