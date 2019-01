Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami. Może być w nich szkodliwe oprogramowanie

"Po analizie dokumentów wystawionych przez państwa firmę winika (sic!), iż w 2017 roku wystąpił błąd w deklaracji" - takie stwierdzenia znajdują się w mailach, jakie rozsyłają oszuści podszywający się pod Ministerstwo Finansów. Resort (ten prawdziwy) ostrzega przez otwieraniem załączników i klikaniem w linki.

"Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dot. złożonej deklaracji oraz wzywa do ustosunkowania się co do zaistniałej sytuacji. W treści może znajdować się link" - czytamy w komunikacie resortu Teresy Czerwińskiej.