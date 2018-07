Ministerstwo Sprawiedliwości zareagowało na nasz tekst. "Pejoratywny obraz projektu nowelizacji"

Resort Sprawiedliwości tłumaczy w przesłanym do nas sprostowaniu, że przygotowywane zmiany w prawie nie mają na celu sparaliżowania i likwidacji firm, ale przeciwdziałanie nieuczciwej działalności wielkich koncernów.

- To jest stricte ustawa karna. Ciężar zostaje przerzucony na przedsiębiorcę, który musi wykazać, że dochował należytej staranności. Jeśli ustawa wejdzie w tym kształcie, to niestety przedsiębiorcy będą musieli zatrudnić prawników – mówił w programie mówił w programie "Money. To się liczy" Rafał Karbowniczek z kancelarii DZP.