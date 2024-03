Mniej czasu na wysłanie świątecznych kartek. Poczta otwarta krócej

Oddziały Poczty otwarte krócej

"W Wielką Sobotę (30 marca) placówki czynne standardowo w soboty obsługują klientów maksymalnie do godz. 14. Placówki całodobowe będą czynne do godz. 14 - podała Poczta w komunikacie. Oznacza to, że zarówno placówki, które zazwyczaj są otwarte w soboty, jak i te działające przez całą dobę, będą obsługiwać klientów tylko do godziny 14 w Wielką Sobotę.