Mniej pracy, więcej dzieci? Rewolucja w Tokio od kwietnia

Tokio planuje wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy dla swoich pracowników, co ma na celu wsparcie młodych rodzin i poprawę niskiego wskaźnika dzietności w kraju. Jak informuje NBCNews, od kwietnia pracownicy będą mogli korzystać z trzech dni wolnych w tygodniu.

Gubernator Tokio, Yuriko Koike, ogłosiła, że nowe zasady pracy mają na celu elastyczne podejście do stylu życia, aby nikt nie musiał rezygnować z kariery z powodu wydarzeń życiowych, takich jak narodziny dziecka czy opieka nad dziećmi. W zeszłym roku wskaźnik dzietności w Japonii spadł do 1,2 dziecka na kobietę, co jest jednym z najniższych wyników na świecie.