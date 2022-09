Mobilna firma w dzisiejszych czasach wybiera płatności bezgotówkowe. PrzyGotuj się na zmiany

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości przedsiębiorcy potrzebują odpowiednich narzędzi, aby spełnić oczekiwania konsumentów oraz wyprzedzać konkurencję. Kampania "PrzyGotuj firmę na zmieniający się świat" prowadzona przez PolCard from Fiserv wspiera przedsiębiorców we wprowadzeniu do swoich biznesów innowacyjnych usług i rozwiązań do obsługi płatności. Pozwalają one wyróżnić się na rynku i spełnić oczekiwania klientów, którzy dziś nie rozstają się ze smartfonami, zegarkami czy opaskami, wykorzystywanymi do regulowania nawet drobnych rachunków. W ramach współpracy z PolCard from Fiserv przedsiębiorca może m.in. zainstalować w swojej firmie terminal i aplikację płatniczą. Ponadto ma zapewnione bieżące wsparcie eksperta, opiekę techniczną oraz dostęp do platformy rozliczeniowej OnePortal24, która pozwala na śledzenie wszystkich transakcji bezgotówkowych w czasie rzeczywistym.