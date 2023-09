Mogą być problemy. Utrudnienia m.in. w największym polskim banku

PKO BP

Utrudnienia rozpoczęły się z 29 września na 30 września, od godz. 23:00 do godz. 5:00. Kolejne problemy techniczne mają pojawić się z 30 września na 1 października, od godz. 23:00 do godz. 5:00. Mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do serwisu pkobp.pl. Poza tym mogą występować problemy w dostępie do serwisu internetowego i telefonicznego iPKO oraz funkcji otwartej bankowości. Niewykluczone, że będą trudności z logowaniem do aplikacji mobilnej IKO, serwisu i aplikacji mobilnej iPKO biznes oraz PKO Junior.