"Mój prąd". Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Dzięki rządowemu programu "Mój prąd" można zdobyć pieniądze na budowę instalacji fotowoltaicznej. Od poniedziałku można składać wnioski online.

Kto by nie chciał własnej, przydomowej elektrowni? W ten sposób można wyprodukować ekologiczny prąd, a jednocześnie obniżyć rachunki. Osoby, które interesuje zielona energia, mogą skorzystać z dofinansowania z programu "Mój prąd".

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się od 30 sierpnia 2019 r. i potrwa aż do 20 grudnia br. Dotychczas wnioskowanie było możliwe drogą papierową, od poniedziałku sprawę można załatwić online: potrzeba jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu. Załatwienie tej sprawy zajmuje tylko kilka minut.

Maksymalna kwota, jaką możemy otrzymać na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych to ok. 5 tys. zł. Na razie, złożono 4 tys. wniosków. Budżet programu wynosi 800 mln zł, co oznacza, że istnieje możliwość dofinansowania 200 tys. gospodarstw domowych.