Naturalne zwiększenie odporności - adaptogeny

Żyjemy w rzeczywistości, w której potrzebujemy specjalnych sposobów na przeżycie. To już jest inny świat, to technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja, to IV przemysłowa rewolucja. To inne sposoby przeżywania. I choć pozornie długość życia wydłuża się, zachodzi również wcześniejsze biologicznie starzenie się organizmu poprzez wczesne biologiczne katastrofy: wylewy, onkologia, cukrzyca, autoimmunologia itp.

Co to są adaptogeny?

Adaptogeny to kategoria ziół, które pomagają organizmowi dostosować się do zmieniających się warunków otoczenia do wielu stresorów życia. Ich działanie w naszym organizmie powoduje homeostazę - utrzymanie równowagi poprzez wytrzymałość, siłę i odporność w obliczu stresu i chorób. Ta właściwość jest wynikiem ich pozytywnego wpływ na układ nerwowy, odpornościowy, hormonalny, hemostazę i florę bakteryjną.

Do czego Rosjanie potrzebowali adaptogenów?

W czym tkwi sekret wykorzystania adaptogenów Instytutu Biolit z zachodniej Syberii?

Jaki mechanizm jest uruchamiany przy reakcji na stres?

Jak działają adaptogeny w naszym ciele?

Najprościej, adaptogeny działają poprzez normalizację naturalnej reakcji organizmu na stres. Robią to poprzez szeroki zakres działań i energii. Pomagają zmienić uwalnianie hormonów stresu, m.in. takich jak kortyzol, który zaliczany jest do najbardziej kancerogennych czynników, normalizują poziom prolaktyny i insuliny. Regulują poziom hormonu królów - testosteronu. Adaptogeny zawierają również silne przeciwutleniacze, które pomagają chronić nasze komórki przed uszkodzeniem. Preparaty Biolit oparte o adaptogeny z Ałtaju z zawartością antyoksydantów to Witamiks, Flawigran oczanka, Reishi kan, Florenta Plus, Pantobiol 1, Tonizyd, Klimaton plus, Liść Pokrzywy Plus, Toksidont Maj Plus, Populin Plus.