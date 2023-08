Polska marka ratuje się przed upadkiem. Zmieni właściciela

Monnari Trade to polskie przedsiębiorstwo odzieżowe założone w 2000 roku w Łodzi. Ma ono przejąć prawa do znaków towarowych - "Top Secret" oraz "Dry Wash". Wartość transakcji ma wynieść 8 mln zł plus podatek VAT oraz dodatkowo połowę EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wypracowanej przez markę Top Secret w drugim i trzecim roku po transakcji.