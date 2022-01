Morawiecki odpowiada na apel Tuska: proszę coś z tym zrobić

- Donald Tusk był tym premierem, który chciał podpisać umowę z Gazpromem na 25 lat, do 2037 r. Warto to przypomnieć. Projekt Nord Stream 2 bardzo mocno wspiera Europejska Partia Ludowa. Panie Donaldzie, to pan jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. Proszę coś z tym zrobić - tak na apel Donalda Tuska o poparcie senackich poprawek do ustawy gazowej odpowiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w piątek.