MOZ: "Polacy tankują teraz u nas"

W polsko-niemieckiej turystyce paliwowej świat stanął na głowie. Polacy jadą teraz zatankować na niemiecką stronę – pisze "Maerkische Oderzeitung".

Coraz więcej Polaków, którzy robią zakupy po niemieckiej stronie granicy, kończy je napełnieniem baku. Potwierdzają to pracownicy stacji benzynowej we Frankfurcie nad Odrą – pisze „Maerkische Oderzeitung” (MOZ). 2 stycznia litr diesla kosztował tam 1,09 euro, taniej niż w Polsce.

"Do nas ta obniżka cen niestety nie dotarła" – cytuje MOZ pracowników stacji benzynowej po polskiej stronie Odry w Słubicach. W efekcie, przynajmniej czasowo skończyła się funkcjonująca latami turystyka paliwowa do Polski. Niemcy przestają przyjeżdżać po diesla, a i same stacje benzynowe zdejmują szyldy z cenami paliwa po niemiecku.