Możesz kupić dom we Włoszech za jedno euro. Ruszyła sprzedaż

Za 1 euro, czyli za nieco ponad 4 złote, można kupić dom w dwóch włoskich miejscowościach w Kampanii i na Sycylii. Jeśli jesteście zainteresowani to musicie spełnić dodatkowe warunki.

Oferowane w Zungoli w Kampanii domy mają do 100 metrów kwadratowych. Żeby kupić jeden za 1 euro trzeba pobrać specjalny formularz, a także zobowiązać się do renowacji nieruchomości w ciągu trzech lat od zakupu.

Jak informuje CNN, do formularzu trzeba dołączyć kopię dowodu tożsamości i przesłać to wszystko do biura burmistrza pocztą elektroniczną lub klasyczną. Następnie pozostaje oczekiwanie na odpowiedź.