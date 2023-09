Można dostawać 1000 zł z ZUS miesięcznie przez rok. Kto może się ubiegać?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to — po 500+ i Dobrym Starcie — kolejny element finansowanego wsparcia rodzin — informuje ZUS. Jest to w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc i wynosi 500 zł, jeśli rodzice lub opiekunowie wybrali, że chcą je otrzymywać przez dwa lata, lub 1000 zł, jeśli ma być wypłacane przez rok.