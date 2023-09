14. emerytura trafiła do seniorów. ZUS zakończył wypłatę

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto jest wypłacana osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Jeśli ktoś ma wyższe świadczenie, "czternastka" jest pomniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę". Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.