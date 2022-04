Można dostać znacznie wyższą emeryturę. "To jak los na loterii"

Według gazety, "z wyliczeń ZUS wynika, że osoba, która wiek emerytalny ukończyła dwa lata temu, nie złożyła jednak wtedy wniosku emerytalnego i przez ten czas pracowała i opłacała składki od co najmniej przeciętnego wynagrodzenia, jeśli w kwietniu wystąpi o to świadczenie, to dostanie je o połowę wyższe, niżby dostała w 2020 r.". - To tak jakby emeryci wygrali los na loterii – komentuje na łamach "Rz" Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.