Zimny kwiecień. W tych okolicznościach możesz odmówić pracy

Co zrobić, jeśli warunki temperaturowe w pracy są niezgodne z przepisami? Pracownik ma prawo zaprzestać wykonywania zadań, gdy warunki pracy naruszają normy BHP. W przypadku braku reakcji pracodawcy na zgłaszane nieprawidłowości, pracownik może zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie możemy liczyć na sankcje finansowe w wysokości do 30 tys. zł.