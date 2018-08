Na opakowaniach pojawi się nowy znak towarowy. Ale tylko na produktach "narodowych"

Już niedługo symbol aplikacji „Pola” będzie widoczny na opakowaniach produktów spożywczych. Znak towarowy będzie jednak dostępny jedynie dla producentów z polskim kapitałem, niebędący częścią zagranicznych koncernów - poinformowali twórcy aplikacji z Klubu Jagiellońskiego.

Co za tym idzie logo "Teraz Polska" znajdziemy na opakowaniach jogurtów niemieckiej firmy Zott, a biało-czerwone Q, najpopularniejszy symbol jakości, znaleźć możemy na majonezie Winiary należącym do szwajcarskiego koncernu Nestlé. Klub Jagielloński zauważa, że zmiany właścicielskie często są niezauważalne dla przeciętnych konsumentów, którzy niezmiennie kupują produkt o marce, którą uważają w dalszym ciągu za rodzimą.

- W ten sposób wspierają nie polskie firmy, lecz zagraniczne przedsiębiorstwa. Polscy mali i średni przedsiębiorcy zaczęli mieć problemy z przebiciem się do świadomości konsumentów ze swoimi produktami oraz lokalnymi markami - pisze Mateusz Perowicz z Klubu Jagiellońskiego.

Chęć przeciwdziałania takim praktykom była jednym z powodów powstania aplikacji "Pola. Zabierz ją na zakupy", z której skorzystało już niemal pół miliona Polaków. Aplikacja zwraca uwagę na rzecz niezbędną do świadomego wyboru produktów spożywczych, jaką jest struktura kapitałowa przedsiębiorstw.

- Nasz znak towarowy będzie prosty, intuicyjny i co najważniejsze otrzymać go mogą tylko te podmioty, które produkują w Polsce, są zarejestrowane w naszym kraju, prowadzą tu prace badawczo-rozwojowe i – co najistotniejsze – nie są częścią zagranicznego koncernu - dodaje Perowicz.