Na pocztę nie tylko po znaczki. Poczta nie ma się czego wstydzić w starciu z innymi kurierami

Co trzecia doręczona przez Pocztę Polską paczka trafia do sieci "Odbiór w Punkcie". W każdym miesiącu 2019 r. Poczta obsłużyła w ten sposób ponad milion przesyłek – informuje operator w komunikacie.

Statystyki pokazują, że spieszymy się z odbiorem przesyłek: 85 proc. przesyłek trafia do naszych rąk w dniu dostarczenia ich do punktu.

Z raportu Poczty Polskiej "Rozwój rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce 2014-2023" wynika, że w 2018 roku operatorzy KEP obsłużyli ponad 476 mln paczek, czyli o 75 proc. więcej niż w 2014 roku. Wartość rynku wyniosła 6,95 mld zł (wzrost o 60 proc. w stosunku do 2014 roku). Prognozuje się, że w 2023 roku operatorzy KEP obsłużą prawie 850 mln paczek, czyli dwa razy więcej niż w 2017 roku. Oznacza to wzrost o 78 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Prognozowany średni wskaźnik rocznego wzrostu w latach 2019-2023 wyniesie 11 proc., podkreślono.