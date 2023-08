Na znak protestu przykuł się do kaloryfera. "Od lat walczymy"

Radny Tadeusz Karpowicz na znak protestu przykuł się kajdankami do kaloryfera w gabinecie wiceburmistrza w Supraślu. Walczy w ten sposób o remont Szosy Supraskiej w Grabówce, największej wsi na Podlasiu. Chciał, aby burmistrz wpisał inwestycję we wniosku do Polskiego Ładu - podaje tvn24.pl.