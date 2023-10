Nadchodzą zmiany w programie "Czyste Powietrze". O dotację będzie trudniej

Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska rekomenduje, by dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze" przysługiwało tylko na pompy ciepła, których klasa efektywności energetycznej została potwierdzona. Rozważane jest też ograniczenie wsparcia finansowego wyłącznie do urządzeń należących do klasy A++ lub wyższej.