Nadciągają mrozy, a tobie "ciągnie" od okna? Przyczyna może być banalna

Trwałość standardowych uszczelek okiennych wynosi kilka, kilkanaście lat. Wszystko oczywiście zależy od ich jakości oraz odpowiedniej konserwacji. Zaniedbanie mści się wiatrem wiejącym od okna i wysokimi rachunkami za ogrzewanie.

- Bardzo mało osób pamięta o tym, że uszczelki wymagają odpowiedniego smarowania. Sporo ludzi smaruje uszczelki w drzwiach swoich samochodów, ale w domu już nie. To prosta czynność, wystarczy je lekko spryskać i przetrzeć smarem silikonowym, ale nada się również wazelina techniczna. To żaden koszt – mówi w rozmowie z money.pl Przemysław Leśniewski, monter i konserwator okien.

Tłumaczy, że proces starzenia się uszczelek jest czymś całkowicie normalnym. Z biegiem lat guma parcieje, zaczyna się kruszyć. Uszczelki w skrzydle i ościeżnicy (framudze) przestają do siebie przylegać i w domu zaczyna robić się zimno.

Jeszcze jest czas, by o to zadbać, tym bardziej, że luty będzie zimny. Zdaniem synoptyków IMGW zima nie odejdzie z Polski i w następnych tygodniach możemy jeszcze spodziewać się opadów śniegu. Mało tego, eksperci nie wykluczają, że temperatura minimalna zbliży się w lutym nawet do -30 st. C.

Typowym objawem zużycia się uszczelek jest "ciągnięcie" zimnem od okna.

- Okno nigdy nie będzie całkowicie szczelne, ono musi przepuszczać określoną ilość powietrza. Ale według norm od okna nie ma prawa wiać zimnym powietrzem. To może oznaczać albo konieczność regulacji, albo wymiany uszczelek – mówi Leśniewski.

Większość nowoczesnych okien ma możliwość regulacji zima – lato. Warto o tym pamiętać, do regulacji wystarczy śrubokręt. Tę czynność można wykonać samodzielnie, trzeba tylko znaleźć na stronie internetowej producenta okna instrukcję. Różne systemy okienne mają różne metody regulacji, ale wszystko i tak sprowadza się do przekręcenia 3-4 śrub o pół lub ćwierć obrotu.

Świetnym sposobem sprawdzenia szczelności naszego okna jest metoda "na kartkę papieru". Wkładamy ją między ościeżnicę i skrzydła okna. Jeśli mimo zamkniętego okna kartkę można bez trudu wyciągnąć, to znaczy, że luka tam jest zbyt duża i wymaga naszej interwencji.

- W wielu mieszkaniach, w których reguluję okna i wymieniam uszczelki, są źle zamontowane okna. Różne typy uszczelek, kompletnie niepasujące do okien, źle wklejone, kiepsko spasowane. Właśnie wymieniałem uszczelki u rodziny, która przyznała, że od okien to im ciągnie od zawsze. Okazało się, że mieli inny rodzaj uszczelki w skrzydle okna, inny we framudze. A ten drugi był na dodatek za duży i po prostu nie pasował. Tak im ileś lat temu ktoś zamontował i zostało – mówi Przemysław Leśniewski.

Kiepskim wyborem jest kupowanie uniwersalnych uszczelek, naklejanych obok tych gumowych.

- To nie ma większego sensu, niewiele daje. Bo skoro podstawowa uszczelka jest sparciała, to lepiej ją po prostu wymienić, zamiast doklejać kolejne – mówi Leśniewski.

Zwraca też uwagę na koszty. Uniwersalne uszczelki samoprzylepne mogą wydawać się tanie, ale wytrzymają rok, dwa. Wymiana uszczelek na nowe będzie droższa, ale przez kilka, kilkanaście kolejnych lat będziemy mieli spokój.

Koszt wymiany uszczelek w standardowym oknie to kilkadziesiąt złotych. I można zrobić to samemu, oszczędzając trochę grosza na robociźnie.

– Trzeba jedynie sprawdzić, jaką uszczelkę zakłada się do naszego typu okna, to wszystko jest na stronach producentów okien. Z mojego doświadczenia wynika, że nie warto eksperymentować z innymi. I nie kupujmy najtańszych, weźmy oryginalne. Będzie może nieco drożej, ale za to lepiej – mówi Leśniewski.

Dodaje, że samodzielna wymiana uszczelek nie powinna sprawić nikomu większych problemów – jest to tylko nieco czasochłonne. Najgorsze, co może nas spotkać, to konieczność usunięcia starych uszczelek, jeśli zostały one wklejone, a nie po prostu włożone. To czyni wymianę długą i uciążliwą.