Regulacja okien na zimę: czy ma to sens? Można sporo popsuć...

Okazuje się, że jeśli mamy w domu nowe okna i są one dobrze wyregulowane, damy sobie bez problemu radę. Problem w tym, że okna z biegiem czasu mogą się po prostu rozregulować. Wbrew pozorom są to bardzo skomplikowane konstrukcje – zwykłe jednoskrzydłowe okno składa się z kilkudziesięciu ruchomych elementów. Po kilku latach pracy mechanizmy wymagają fachowej regulacji.

Sposoby na uszczelnienie okien

Raczej nie, o ile mamy nowe plastikowe lub drewniane okna. One po prostu nie są do tego przystosowane. O wiele więcej można zdziałać regulacją. Jeśli chcemy, by były szczelne, umyjmy uszczelki wodą z niezbyt dużą ilością detergentu a następnie przesmarujmy je smarem silikonowym albo innym preparatem do uszczelek – idealnie sprawdzi się taki do samochodu. Kosztuje to kilka, kilkanaście złotych a wystarczy na długo.