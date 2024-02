"Polacy zaczęli kalkulować". Zmiana w nadpłatach kredytów

"W szczytowym momencie spłaty kapitału przebijały 6,0 mld zł miesięcznie. Spłaty kapitału wyhamowały wraz z wprowadzeniem wakacji kredytowych, ale wciąż są na podwyższonych poziomach. W 2023 r. było to średnio 4,1 mld zł miesięcznie. Powyższe szacunki dotyczą wyłącznie kredytów udzielonych w PLN (w 2022 r. było to ok. 85 proc. kredytów mieszkaniowych)" - napisał PIE.