"Najbogatszy lekarz" oskarżany. Chodzi o tajemniczą śmierć i przejęcie ziemi

Jeden z najbogatszych Polaków jest oskarżany o oszukanie kilkuset osób. W tle sprawy pojawia się tajemnicza śmierć właściciela działki, na której swoje przedsięwzięcia prowadzi Romuald Ś.

Działkę przy ul. Łubinowej we Wrocławiu odziedziczyły siostry zmarłego, jednak nie mogą z niej korzystać. - Płacimy za to podatki, dbamy prawnie o tą ziemię. Natomiast korzysta z niej w pełni pan Ś. - mówi w materiale Superwizjera Anna Pieprzak-Wałowska. Jak ujawnia, z domu brata po jego śmierci zniknęły m.in. pamiętniki, fotografie i dokumenty. Jedyne co pozostało to projekt umowy, na mocy której Krzysztof Pieprzak miał się zrzec działki na korzyść spółki Romualda Ś. Dokument nie był podpisany, a jedynie parafowany na pierwszej stronie. Przed prokuratorem lekarz przyznał, że miał plany do działki na Łubinowej, choć Pieprzak odmawiał jej sprzedaży. Zgodził się jedynie na czasowe składowanie na niej materiałów budowalnych. Ostatecznie działka została zabudowana – lekarz, będący ówcześnie konsulem honorowym Belgii, stworzył tam placówkę dyplomatyczną.