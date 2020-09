Najdziwniejsze tytuły przelewów. Chcą zrobić z nich piosenkę

Muzyka już jest. Skomponował ją Igor Walaszek, znany z takich projektów jak Bass Astral x Igo, Clock Machine i Męskie Granie. Teraz potrzeba słów. I z tym właśnie BLIK wychodzi do ludzi.

Swoje propozycje zgłaszać można do piątku, natomiast już teraz firma pochwaliła się niektórymi tytułami. Jak podaje "Fakt", są to na przykład: "Następnym razem z sosikiem proszę", "Wyjdziesz za mnie", "Kup mi gwiazdkę z nieba", czy "Składka na Grubego".

Co to jest BLIK? To sposób płatności dostępny w aplikacji mobilnej Alior Banku, Banku Millennium, Santander Bank Polska, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Getin Banku, Noble Banku, a także T-Mobile Usługi Bankowe, BNP Paribas, Credit Agricole, Banku Pekao S.A. i Spółdzielczej Grupy Bankowej.