Najem okazjonalny może oznaczać eksmisję na bruk?

Najemcy otrzymujący propozycję zawarcia umowy wynajmu okazjonalnego, dość często obawiają się eksmisji na bruk. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl tłumaczą, czy faktycznie istnieje takie ryzyko.

Wg portalu RynekPierwotny.pl obowiązujące obecnie regulacje dokładnie nie określają, co powinno stać się z okazjonalnym najemcą, który mimo ustawowych wymagań nie posiada lokum na wypadek eksmisji. Niektórzy specjaliści wskazują, że w takiej sytuacji eksmisja zostanie wstrzymana do czasu znalezienia przez gminę pomieszczenia tymczasowego (zgodnie z art. 1046 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego znowelizowanym w kwietniu 2019 r.). Pojawia się jednak istotny kłopot, bo ustawa o ochronie praw lokatorów pozbawia osoby wynajmujące mieszkania na zasadach najmu okazjonalnego prawa do pomieszczenia tymczasowego (zobacz art. 25d tej ustawy). W związku z powyższym, wspomniane osoby powinny zostać eksmitowane do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych jeśli nie zapewniły sobie "awaryjnego" lokum.