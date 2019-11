Najkrótszy lot Ryanaira. Samolot jest w powietrzu przez 20 minut

Krótkie loty się tanim liniom lotniczym nie opłacają, ale mimo wszystko od czasu do czasu pojawiają się w rozkładach Ryanaira. A jaka jest najkrótsza trasa, którą pokonuje samolot irlandzkiego przewoźnika? Łączy lotniska odległe od siebie o zaledwie 141 km.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krótkie trasy się budżetowym przewoźnikom nie opłacają, ale mimo wszystko czasem decydują się je wprowadzić (iStock.com)

Przed kilkoma dniami Ryanair zainaugurował nową trasę – z Pafos na Cyprze do stolicy Libanu, Bejrutu. Jest nietypowa, gdyż to jedna z najkrótszych tras w siatce irlandzkiego przewoźnika – odległość między lotniskami wynosi bowiem 294 km. Nie jest to jednak najkrótsza trasa Ryanaira.

Jeszcze krótszy czas w powietrzu spędza samolot lecący z Katanii na Maltę, gdyż odległość między nimi to 186 km – sprawdził serwis fly4free. Rekordowo krótką trasa jest natomiast połączenie z hiszpańskiej Malagi do Tetouanu w Maroko. To superkrótka trasa – odległość to ledwie 141 kilometrów, a rozkładowy czas połączenia to 35-40 minut, choć w praktyce najczęściej czas lotu nie trwa więcej niż 20 minut. Ledwie więc pasażerowie zapną pasy, a maszyna już zniża się do lądowania.

Tak krótkie loty są dla linii budżetowych nietypowe, bo tani przewoźnicy zarabiają nie tyle na biletach, co na różnego rodzaju dodatkowych usługach: kanapkach, napojach, loteriach. Na krótkich trasach obsługa nie ma czasu na przeprowadzenie sprzedaży, zresztą pasażerowie i tak nie zdążą zgłodnieć.

Z tego właśnie powodu Ryanair nie jest szczególnie zainteresowany rozwojem lotów krajowych w Polsce. A jakie są najkrótsze trasy Ryanaira z polskich lotnisk? "Naj" to połączenie z Gdańska do Malmo (odległość 350 kilometrów) i dłuższe o 5 km połączenie z Katowic do Lwowa.

Obejrzyj: Centralny Port Komunikacyjny. Piotr Malepszak o przyszłości Okęcia