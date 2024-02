Najlepsi zgarną 7,5 tys. zł. Biedronka ogłosiła konkurs

Biedronka rozpoczęła rekrutację do ogólnopolskiego konkursu Young Talents 4 Biedronka, czyli akcji realizowanej przy współpracy z fundacją edukacyjną Our Future Foundation. Najlepsi mają szansę zgarnąć nawet 7,5 tys. złotych nagrody. Co należy zrobić, aby przystąpić do rywalizacji?