Najlepsza firma odszkodowawcza w Polsce - TOP 5

Sagarto odszkodowania

Firma wyróżnia się pod względem bezpłatnej szybkiej analizy sprawy, która jest realizowana przez dział prawny. Sagarto odszkodowania to wysokie odszkodowania, ale przede wszystkim bardzo jasno skonstruowana umowa. W efekcie Klient doskonale zna wszystkie warunki, gdyż nie ma w niej popularnych u konkurencji kruczków prawnych. Ponadto po podpisaniu umowy przydzielany jest indywidualny opiekun, co znacznie ułatwia kontakt, w tym także dopełnienie wszelkich formalności. Współpraca odbywa się online, dlatego nie ma konieczności umawiania się na wizyty, czy dojeżdżania do biura. Ze strony firmy oczywiście w ofercie znajduje się dojazd do Klienta na terenie całego kraju, jeśli tylko sytuacja będzie tego wymagała. Sagarto odszkodowania to nie tylko terminowe płatności i ekspresowa realizacja przelewów, ale również wysoka skuteczność w walce z ubezpieczycielami. W ofercie znajdują się także dopłaty do szkód komunikacyjnych i to nawet w ciągu 12h od zdarzenia.