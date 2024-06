Najniższa emerytura w opolskim budzi żal. Nie starczy nawet na dzień

Od marca bieżącego roku najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. Emerytura podwyższona do tej wysokości przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i miały okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Jeśli emeryt nie spełnia tych warunków, jego emerytura nie jest podwyższana do najniższej gwarantowanej.