Naliczyli klientowi absurdalny rachunek za pomelo. Teraz pan Łukasz punktuje tłumaczenie sieci

Jedno pomelo za 3 zł, drugie za 50 zł - tak wyglądał paragon pana Łukasza, który robił zakupy w sklepie Auchan w Krakowie. Przedstawiciele firmy pytani przez Wirtualną Polskę przepraszają i tłumaczą pomyłkę "roztargnieniem pracownika". To wyjaśnienie nie spodobało się klientowi.

Pan Łukasz wyjaśnia, że na każdym pomelo "na wagę" są dwa kody - jeden to oryginalny kod producenta pomelo, natomiast drugi to kod z wagi. "Tak też było w tym przypadku. Przeważnie kod producenta jest nieaktywny w systemie informatycznym. Tutaj nie dość, że był aktywny, to w dodatku wprowadzona była cena 50 zł (sklep się tłumaczy, że to jednostkowa cena pomelo, chyba najdroższego na świecie). Kasjerka kasuje na kasie kilkadziesiąt produktów na minutę, po prostu skaner zarejestrował kod producenta, zamiast kodu wagowego. Sądzę, że kasjerka w ogóle nie zdawała sobie sprawy, że ten drugi kod jest aktywny. W mojej ocenie winę ponosi osoba, która wprowadziła taką absurdalną wartość do systemu informatycznego. Zastanawia mnie dlaczego to zrobiła?" - czytamy w wiadomości (pisownia oryginalna).