Zawsze sprawdzaj paragony. Przykład internauty to przestroga

Niby wiemy, że warto zerkać na paragon, ale z pospiechu odpuszczamy. Szczególnie przy dużych zakupach za wysokie kwoty łatwo o kosztowne niedopatrzenie. Przykład użytkownika Wykopu pokazuje, że na jednym pomelo można stracić 50 zł.

Sytuacje, gdy ceny przy półce z produktami różnią się od tych przy kasie, są nagminne. Ceny to wręcz jeden z głównych problemów polskich sklepów. W blisko 80 proc. skontrolowanych placówek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości.

Inspektorzy UOKiK wzięli niedawno pod lupę ponad 30 tys. produktów żywnościowych i mieli zastrzeżenia do ponad 6 tys. z nich, co stanowi blisko 20 proc. W przypadku sklepów ze sprzedawcą za ladą, przy zdecydowanej większości zakwestionowanych towarów na wywieszkach brakowało informacji o tzw. cenie jednostkowej (np. za kilogram, litr), a przy co piątym nie było żadnej informacji o cenie. W sklepach samoobsługowych było lepiej, ale wciąż nieprawidłowości nie brakowało.