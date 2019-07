Namioty wyprzedażowe Biedronki. Co tam jest i gdzie je znaleźć?

Od początku wakacji przy wybranych Biedronkach stanęły namioty wyprzedażowe. Znajdziemy tam przeróżne rzeczy, od mebli po zestaw garnków sygnowanych przez Magdę Gessler. Trzeba jednak też uważać – może nam się trafić wadliwy produkt, więc radzę dokładnie obejrzeć daną rzecz przed pójściem do kasy.

Jak znaleźć specjalne namioty wyprzedażowe? Oto jest pytanie! (Aleksandra Łukasiewicz, Fot: Aleksandra Łukasiewicz)

Jeszcze niedawno informowaliśmy was o rekordowych zakupach w outlecie Biedronki w Poznaniu. Ale żeby trafić na dobre okazje, nie trzeba jechać aż do stolicy Wielkopolski. Od początku wakacji sieć sklepów czasowo ustawia namioty wyprzedażowe obok istniejących już placówek. Stoją tam od kilku dni do paru tygodni, potem są przenoszone w inne miejsce.

Po paru wybojach udało mi się dotrzeć do jednego z nich. Zapraszam do galerii poniżej na fotorelację z wyprawy:

Jednak ich namierzenie nie jest takie proste. Obsługa w sklepach nie wie, kiedy i gdzie mają być ustawione namioty. Gdy zadzwonimy na infolinię Biedronki, też się tego nie dowiemy, a przynajmniej nie od ręki.

Zadzwoniłam pod numer wyeksponowany na tablicy w sklepie i nikt nie był mi w stanie udzielić informacji, gdzie w Warszawie i okolicach znajdę specjalne namioty. Dopiero po moich argumentach, że to jakiś absurd, że sklep sam nie wie, gdzie znajdują się jego wyprzedaże, otrzymałam informację, że wrócą do mnie z listą. Może to potrwać parę dni, ale nie są w stanie powiedzieć - ile dokładnie.

Jakże się zdziwiłam, kiedy po kilku dniach dostałam telefon z informacją o lokalizacji namiotów wyprzedażowych w Warszawie i okolicach, wraz z terminami do kiedy są. Już myślałam, że poprzednia informacja służyła tylko zbyciu mnie. Dlatego specjalnie dla wszystkich chętnych na biedronkobranie przygotowałam specjalną mapkę:

Jeżeli chcecie dowiedzieć się odnośnie namiotów wyprzedażowych w waszej okolicy - polecam kontakt przez oficjalną infolinię sklepu - 800 080 010 z telefonów stacjonarnych i 22 205 33 00 z telefonów komórkowych.

Jeżeli chcecie zapolować na coś z wyprzedażowej oferty Biedronki, to mam dwie rady:

po pierwsze - pamiętajcie, że w każdym tego typu namiocie asortyment będzie inny i bardzo ciężko ustalić, co w danym miejscu jest do kupienia

po drugie - uzbrójcie się w cierpliwość i bądźcie gotowi na przekopywanie koszy w celu odnalezienia jakiejś perełki