Rekordowe zakupy w Biedronce. Klient wydał 24 tys. zł

24 tys. zł - to największe zakupy, jakie jednorazowo zrobił klient w outlecie Biedronki w Poznaniu. Ten sklep świętuje właśnie pierwszą rocznicę otwarcia.

Otwarty został 12 lipca 2018 roku, a można tam kupić produkty przecenione nawet o 80 proc. Są to przede wszystkim artykuły przemysłowe i tekstylia.

Widać to nawet po 5 najpopularniejszych towarach sprzedanych w outlecie. Są to wrotki dla dorosłych, papier ksero, smartfon, kredki i ciastolina dla dzieci.

- Outlet Biedronki w Poznaniu od pierwszego dnia działalności cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Blisko 130 tys. osób, które do dziś zrobiły zakupy w poznańskim Outlecie, to dowód na to, że uruchomienie tego typu sklepu idealnie wpisało się w oczekiwania klientów – mówi Jakub Klimczak, starszy menedżer sprzedaży w sieci Biedronka.