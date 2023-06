Napadli na konwojenta. "Dobrze ukryli łup". Policja triumfuje

Do tej pory zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia usłyszało już trzech mężczyzn - dwóch 24-latków i 48-latek. Prokurator na podstawie zebranych przez policjantów materiałów i dowodów, wystąpił z wnioskami o tymczasowy areszt dla podejrzanych do sądu. Sąd przychylił się do wniosku i tymczasowo aresztował trzech mężczyzn. Za popełniony czyn może im teraz grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności.