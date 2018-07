Napoje energetyzujące: nie dla małolatów

Aldi i Lidl w przyszłości nie będą sprzedawać małoletnim napojów energetyzujących. Dlaczego tylko w jednym kraju?

Napoje energetyzujące ze względu na wysoką zawartość kofeiny i cukru uważane są za niezdrowe. Jak podkreślają lekarze, ich konsumpcja wywołuje stan niepokoju, uczucie przemęczenia i zaburzenia czynności serca. Holenderski związek pediatrów na początku br. domagał się wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów energetyzujących dzieciom i młodzieży do 18. roku życia. Do żądania tego nie przychyliło się co prawda holenderskie ministerstwo zdrowia, ale szkoły, kluby sportowe i firmy wezwały do wdrożenia takiego zakazu. Urzędy zdrowia upominają, żeby dzieci do 14. roku życia nie piły napojów energetyzujących. Wiele szkół usunęło już te napoje ze swoich stołówek.