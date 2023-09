Nawet 100 złotych za kilogram. Sprawdzili, ile kosztują teraz grzyby

Sezon na grzyby w pełni, Polacy ruszyli do lasów. "Fakt" sprawdził, ile wynoszą ceny za zbiory grzybiarzy. Za kilogram rydzów i kurek trzeba zapłacić od 50 zł do nawet 100 zł. 10-litrowe wiaderko prawdziwków to natomiast koszt 150 zł.