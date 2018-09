Nawet 650 zł za dzień pracy - tyle możesz zarobić w komisji wyborczej

Od 300 do 650 zł brutto wyniosą diety dla członków komisji wyborczych. Kto chce zasiadać w komisjach terytorialnych, gdzie diety są wyższe niż w obwodowych, musi się pospieszyć ze zgłoszeniem swojej kandydatury.

Tylko do czwartku mają czas osoby, które chcą zasiadać w terytorialnych komisjach, by zgłosić się do wybranego komitetu wyborczego.