Nawet godzinne filmy na Instagramie. Będzie nowa funkcja serwisu społecznościowego

Już nie tylko krótkie migawki wideo, ale trwające nawet godzinę filmy będzie można zamieszczać na Instagramie. Należący do Facebooka serwis społecznościowy szykuje dużą nowość dla swoich użytkowników. Wprowadzenie nowej funkcji jeszcze nie jest jednak przesądzone.

Jak pisze " The Wall Street Journal ", wprowadzenie dłuższych formatów wideo pozwoli Instaramowi na zwiększenie wpływów reklamowych.

Decyzja o wprowadzenia dłuższych filmów to kolejny ważny krok w rozwoju serwisu po wprowadzeniu w 2016 r. funkcji Instagram Stories. Kopia popularnej funkcji My Story Snapchata stała się hitem również na Instagramie. Służy do publikowania zarówno fotografii, jak i filmów, ale o ograniczonej długości. Według firmy codziennie korzysta z niej 300 mln użytkowników.